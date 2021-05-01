2021/05/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلاثة وبرنامجهم و(الشرقية) إبداع بلغ التمام أو قارب – طارق حرب الثلاثة في جديدهم على قناة (الشرقية) لم يكونوا كما وصف الكتاب الكريم الهدهد الذي قال للنبي سليمان (احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين).والثلاث لم يكونوا كحذام التي قالت فيها العرب ( اذا قالت حذام فصدقوها فأن […]

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