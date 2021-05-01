2021/05/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف : تلميذ يخترع عربة إلكترونية متعدّدة الإستخدامات النجف – سعدون الجابري أطلع المدير العام للتربية في محافظة النجف على براءة إختراع التلميذ الموهوب حيدر احمد شكر البالغ من العمر11 عاماً من مدرسة الموهوبين، فقد أبتكر عربة الكترونية ذاتية الحركة متعددة الاستخدامات .وقدم التلميذ شرحاً مفصلاً عن إختراعه الذي جذب الانظار […]

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