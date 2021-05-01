2021/05/01 | 22:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقد الدولي: الأمهات تحمّلن العبء الأكبر خلال الجائحة { واشنطن ( أ ف ب) – أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحمّلن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19.
وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن “النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كن من […]
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وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن “النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كن من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي: الأمهات تحمّلن العبء الأكبر خلال الجائحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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