2021/05/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد الدولي: الأمهات تحمّلن العبء الأكبر خلال الجائحة { واشنطن ( أ ف ب) – أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحمّلن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19.وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن “النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كن من […]

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