2021/05/01 | 22:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت 16 كتلة في برلمان كوردستان، اليوم السبت، بيانا ادانت خلاله الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات البيشمركة في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وقالت الكتل البرلمانية في البيان: مرة اخرى استشهدت كوكبة من قوات بيشمركة كوردستان في هجوم ارهابي على مواقع قوات البيشمركة في حدود ناحية بردي.

واضاف البيان: باسم الكتل البرلمانية المختلفة في برلمان كوردستان ندين هذا الهجوم الارهابي ونعرب عن تعازينا ومواساتنا لعوائل الشهداء الابرار وندعو للمصابين بالشفاء العاجل.

وقال البيان: من الواضح ان الهجوم الارهابي ليلة امس يؤكد لنا حقيقة اننا مازلنا امام تهديد الاعداء والارهابيين والمخاطر التي تواجه كياننا ليست قليلة، لذا فنحن الآن واكثر من اي وقت مضى نحتاج الى الوئام ووحدة الصف، ونؤمن باننا وفقط عن طريق الوحدة والعمل المشترك نستطيع ان نواجه مخططات الارهابيين واعداء شعبنا.

وقالت الكتل البرلمانية في بيانها: ان الثغرات الامنية التي حدثت بعد انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المستقطعة تضر بمصالح المواطنين، والارهابيين استفادوا من تلك الثغرات لتنفيذ هجماتهم الارهابية.

وقال البيان: يجب ان تعمل قوات البيشمركة والجيش معا وبكل سرعة لحماية تلك المناطق وهذه الاحداث تؤكد لنا مدى اهمية وجود قوات البيشمركة في تلك المناطق.

والكتل الموقعة على البيان هي، كتلة الحزب الديمقراطي الکوردستاني، كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، كتلة التغيير، كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، كتلة تحالف الاتحاد القومي، كتلة حزب التنمية التركماني، كتلة سردم، كتلة مجلس الشعب الكلداني السرياني الآشوري، كتلة الشعب، كتلة حزب الاصلاح التركماني، كتلة الحرية، كتلة الرافدين، كتلة الجبهة التركمانية، كتلة الارمن.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (16 كتلة برلمانية تدعو الى وحدة الصف) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (16 كتلة برلمانية تدعو الى وحدة الصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).