صد 'تعرضين' على الحشد والجيش في ديالى

2021/05/01 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بصد تعرضين على مرابطتين للحشد والجيش في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرسة نيوز، إنه "تم صد تعرض على مرابطة للحشد في منطقة كباشي اطراف السعدية".

وأضاف المصدر أنه "تم صد تعرض آخر في بناحية بهرز على الجيش دون خسائر".

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