2021/05/01 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي إنتر، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، على مضيفه كروتوني 2-صفر، السبت، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة مطارده المباشر أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ينتظر تعثر أتالانتا للتتويج باللقب الغائب منذ 11 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ينتظر تعثر أتالانتا للتتويج باللقب الغائب منذ 11 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).