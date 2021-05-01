الكهرباء: مشكلة تراجع ساعات التجهيز لا تتوقف على التجاوزات وهنالك سببان آخران

2021/05/01 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن إعادة الجانب الإيراني ضخ الكميات السابقة من الغاز قبل التخفيض بسبب الديوان المترتبة على العراق من شأنها زيادة ساعات التجهيز في الصيف وبشكل أفضل من السابق، فيما أشارت إلى أن تراجعها في الآونة الأخيرة لا تقف ورائه مشكلة التجاوزات على خطوط النقل لوحدها.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في حال نجحت زيارة الوزير ماجد مهدي حنتوش بإقناع الجانب الإيراني بإعادة ضخ الغاز لكمياته السابقة والبالغة 50 مليون متر مكعب يومياً بدلاً من الـ 20 مليونا الحالية فإن الوزارة ستزيد من معدل انتاجها من الطاقة إلى 22 ألف ميكاواط بحلول الأول من حزيران المقبل، من شأنها توفير ساعات تجهيز مقبولة للمواطنين وهي بالمجمل ستكون أفضل من الصيف الماضي".وأضاف، أن "تراجع ساعات التجهيز في الآونة الأخيرة لا يرجع فقط إلى مشكلة التجاوزات على شبكات التجهيز والنقل، بل هناك أيضاً أسباب أخرى أولها عدم التزام بعض المحافظات بالحصص المقررة لها، وثانيها الاستمرار بتفصيخ (تقسيم) المناطق العشوائية والمقسمة زراعياً دون علم وزارة الكهرباء لتتمكن من إنشاء بنى تحتية ما يزيد الضغط على الطاقة بسبب الأحمال الإضافية".ويوم الخميس الماضي، عبر وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش عن تفاؤله بتجاوب الجانب الإيراني بإطلاق الكميات المطلوبة من الغاز إلى العراق.وقال حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها تحقيق ما مخطط له من تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز لجميع المحطات الكهربائية". قبلها، كشفت وزارة الكهرباء، عن موعد وأجندة زيارة وزيرها ماجد مهدي حنتوش، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد العبادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة وزير الكهرباء، إلى العاصمة الايرانية طهران، من المفترض أن تُجرى بداية الاسبوع الجاري، لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى العراق وحسمه". وأضاف موسى، أن "الزيارة تأتي بتكليف حكومي، وتتمحور في بحث موضوع زيادة إطلاقات الغاز بالنسب المتفق عليها، كون العراق يحتاج إلى 50 مليون متر مكعب يومياً شتاءً، و70 مليون متر مكعب يومياً صيفاً، لمواجهة زيادة الطلب".

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