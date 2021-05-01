عراقجي: تفاهمنا في فيينا على رفع العقوبات عن عدة قطاعات إيرانية أبرزها النفطية

2021/05/01 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني،

وكبير المفاوضين في محادثات فيينا،

عباس عراقجي، أنه تمت الموافقة خلال

المحدثات بشأن إحياء الاتفاق النووي

على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في

إيران على رأسها القطاع النفط

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