طبيبة تكشف علاقة بذور الرمان في علاج الأمعاء

2021/05/01 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر ثمار الرمّان من الفواكه

الطبيعية الغنية بالفيتامينات

وبالعناصر الغذائية الضرورية للجسم،

وينقسم الأشخاص في أكل هذه الثمار بين

من يأكلها ببذورها وآخرين يفضلونها دون

بذور.

تحدّثت الطبيبة الروسية و

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