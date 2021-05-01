2021/05/01 | 22:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة رجل وزوج ابنته في تبادل إطلاق نار بأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رجل وزوج ابنته في تبادل إطلاق نار بأربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رجل وزوج ابنته في تبادل إطلاق نار بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).