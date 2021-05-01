داعش يتعرض لخط نقل الكهرباء المستوردة من ايران شمال شرق بعقوبة

2021/05/01 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باقدام تنظيم داعش على التعرض لخط نقل الكهرباء المستوردة من ايران شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خط نقل الكهرباء المستوردة من ايران المار في منطقة اكباشي في محيط ناحية السعدية (٦٥كم شمال شرق بعقوبة)، تعرض الى ضرر بالغ وخروجه عن الخدمة بسبب تعرض داعشي على نقاط المرابطة للحشد الشعبي قريبة منه".

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