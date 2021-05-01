التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات الخارجية التمهيدية

2021/05/01 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج الامتحانات الخارجية التمهيدية للثالث المتوسط والسادس الإعدادي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” إن “نتائج الامتحانات الخارجية […]

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