الاعلان عن تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية

2021/05/01 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن اليوم السبت، عن تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه تحالف قوى الدولة الوطنية عبر اندماج تحالفي قوى الدولة والنصر.

ويترأس التحالف الجديد بحسب بيان صحفي، “السيد عمار الحكيم فيما يتسنم حيدر العبادي رئاسة المجلس القيادي للتحالف، ويضم التحالف الجديد قوى سياسية واخرى منبثقة من حراك تشرين”.

واضاف البيان، “يتبنى التحالف الجديد منهج بناء الدولة وتقويتها وصولا الى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ اسس القانون والنظام وخدمة المجتمع”.

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