دولة اوربية تسجل تراجعا في وفيات كورونا

2021/05/01 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت فرنسا 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، انخفاضا من 270 يوم الجمعة، فيما تراجع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة انخفض بمقدار 94 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 5581 شخصا.

ورصدت الوزارة 25670 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 5.6 مليون حالة، وهو رابع أعلى معدل في العالم.

وكانت فرنسا بدأت إغلاقها الوطني الثالث في نهاية مارس بعد أن عانت من ارتفاع في عدد الوفيات وأعداد الحالات المؤكدة لكوفيد -19.

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