الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالفا انتخابيا برئاسة لاهور شيخ جنكي

2021/05/01 | 22:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير بتشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وسجل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير تحالفهما بشكل رسمي لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتحالف الاتحاد الوطني والتغيير يحمل اسم تحالف كوردستان ويترأسه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رزكار حاجي حمه عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان لاهور شيخ جنكي تسلم رئاسة تحالف كوردستان بناء على طلب من بافل طالباني الرئيس المشترك والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف: ان تحالف الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيعمل بالتنسيق مع الاطراف السياسية الاخرى وسيحقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بكل تاكيد.

واوضح: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيصبح الفائز الاول على مستوى اقليم كوردستان والفائز الثالث على مستوى العراق وفي كركوك سيكون الفائز الاول.

وقال: نحن في تحالف كوردستان وبالتنسيق مع الاطراف السياسية الاخرى سيكون لدينا مرشحين مشتركين بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير وفي جميع المحافظات والاقضية والنواحي.

PUKmedia خاص

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