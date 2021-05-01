الاتحاد الوطني والتغيير يشاركان في الانتخابات بقائمة موحدة

2021/05/01 | 22:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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هولندا تمنع تلقي لقاح "أسترازينيكا"

قررت هولندا، وبشكل رسمي، منع استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد حدوث مضاعات جانبية ، لاشخاص تقل اعمارهم عن 60 عاما.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا لـ< p> الهجرة تقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

جبار ياور: على الحكومة الاتحادية أن تدرك خطر عودة داعش

اكد الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، ان تنظيم داعش الارهابي تمكن من الانتشار في مدن عراقية، مشددا على ضرورة ان تدرك الحكومة الاتحادية خطر عودة التنظيم ال...

السفير الارميني في العراق يتحدث لـ PUKmedia الشاعر ابراهيم الحمد: أنا مع الجديد الذي يكون التراث أساسه

قلق حقوقي بشأن اعتقالات في اقليم كوردستان

في إحدى ليالي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دخلت الشرطة إلى منزل شفان سعيد وسحبته من سريره وضربته أمام أفراد عائلته، وفق ما يروي شقيقه لوكالة الصحافة الفرنسية في كوردستان ، حيث تقع اعتقالات ومحاكمات ي...

محللون ومراقبون وبرلمانيون يحمّلون حكومتي الاقليم والاتحادية مسؤولية الخروقات الامنية كورونا يهدد عراقيين عالقين في الهند

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