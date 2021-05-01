’تحالف قوى الدولة الوطنية’.. ائتلاف جديد يجمع العبادي والحكيم

2021/05/01 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، السبت، تشكيل تحالف انتخابي جديد مع تحالف قوى الدولة والقوى المنضوية ضمن إتلافهما تحت مسمى "تحالف قوى الدولة الوطنية".

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وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021)، إنه "إثر محادثات بنّاءة، واشتراكاً بالرؤية السياسية تجاه أزمات الدولة وسُبل إنقاذها، تم بحمد الله الاتفاق لتشكيل تحالف إنتخابي سياسي بين إئتلاف النصر وتحالف قوى الدولة والقوى المنضوية ضمن إتلافهما، تحت إسم (تحالف قوى الدولة الوطنية)".

وأضاف، أن "التحالف الجديد قوة سياسية وطنية وسطية تؤمن بالدولة وتعمل لترسيخ مبادئها وبُنيتها، وتعمل لتعزيز هيبة وسيادة مؤسساتها الشرعية تجاه كل ما يحيط بها من أزمات داخلية وخارجية".

وتابع، "ويأمل التحالف الجديد أن تكون العملية الإنتخابية القادمة، نزيهة وعادلة وممثلة بصدق عن إرادة الشعب، وتؤسس لحياة سياسية سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتها خدمةً للوطن والمواطن".

وختم، "سنعمل للدولة قبال اللا دولة، وسنكافح لسلامة الوطن ورفعة الشعب، والله تعالى من وراء القصد".

بدوره ذكر التحالف الجديد "قوى الدولة الوطنية"، في بيان، أنه "أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه تحالف قوى الدولة الوطنية عبر اندماج تحالفي قوى الدولة والنصر".

وأضاف، "ويترأس التحالف الجديد عمار الحكيم، فيما يتسنم حيدر العبادي رئاسة المجلس القيادي للتحالف، ويضم التحالف الجديد قوى سياسية وأخرى منبثقة من حراك تشرين".

وبين، "ويتبنى التحالف الجديد منهج بناء الدولة وتقويتها وصولا إلى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ أسس القانون والنظام وخدمة المجتمع".

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