الإمارات.. فيديو يقود شخصين للسجن والغرامة وإغلاق حساباتهما على مواقع التواصل

2021/05/01 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الإماراتي، السبت، حكما بالحبس والغرامة في حق شخصين لقيادة سيارة بتهور وتوثيق ذلك بالفيديو لمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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