الإعلان عن تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية لخوض الانتخابات المقبلة

2021/05/01 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن في بغداد، اليوم السبت، عن تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه تحالف "قوى الدولة الوطنية" عبر اندماج تحالفي قوى الدولة والنصر.

وقال التحالف في بيان، ان "عمار الحكيم يترأس التحالف الجديد فيما يتسنم حيدر العبادي رئاسة المجلس القيادي للتحالف، ويضم التحالف الجديد قوى سياسية واخرى منبثقة من حراك تشرين".

واضاف، انه "يتبنى منهج بناء الدولة وتقويتها وصولا الى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ اسس القانون والنظام وخدمة المجتمع".

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