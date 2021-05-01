​الصحة تكشف لـNRT حقيقة دخول السلالة الهندية الى العراق وامكانية فرض الحظر الشامل

2021/05/01 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

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نفت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، السبت، عن تسجيل اصابات بالسلالة الهندية، مبينة الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من من دخول السلالة الوبائية إلى البلاد.

وقالت ربى فلاح في تصريح لـNRT عربية (1 ايار 2021) ان "الوزارة اتخذت اجراءات وقائية للحد من انتشار سلالة كورونا للوافدين من الهند، من خلال حجرهم لمدة 14 يوم في أماكن مخصصة من قبل الدوائر التابعة لوزارة الصحة مع أخذ مسحات الـ "pcr" للوافدين"، نافية عن "تسجيل اصابات بالسلالة الهندية في العراق الى الان."

واضافت ، ان "الوضع مستقر في المؤسسات الصحية داخل العراق ولدينا قدرة استيعابية لاستقبال اعداد كبيرة في المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا."

واكدت ان "وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أي توصية بشأن فرض الحظر الشامل خلال عيد الفطر إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية،" موضحة ان "ذلك يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي في البلاد."

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