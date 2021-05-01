أكثر من ألفي أسطوانة.. الموقف اليومي لكميات الأوكسجين المجهزة للمستشفيات

2021/05/01 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، السبت، الموقف اليومي للكميات المجهزة من غاز وسائل الأوكسجين الطبي للمستشفيات والمواطنين.

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وتالياً أعداد الأسطوانات التي تم تجهيز المستشفيات بها وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021):

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