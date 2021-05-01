2021/05/01 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر علماء هنود سلطات بلادهم عن طفرات في فيروس كورونا قادرة على الإفلات من الجهاز المناعي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد.

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