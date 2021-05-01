هكذا انحنى التأريخ لعلي بن أبي طالب عليه السلام

2021/05/01 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

كم من شخص منح نفسه لقب خليفة وما خرج

إلا بالخراب والدمار للمجتمع إداريا

وعقليا ونفسيا واقتصاديا فخرب البلاد

وأهلك العباد من أجل أن تقدم له من

ديباجات الدنيا ما تبرق بعينه فيصيبه

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