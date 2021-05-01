2021/05/01 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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مدفعية الحشد ترد على قصف “داعشي” استهدف لواء المغاوير في #صلاح الدين

🔹ردت مدفعية الحشد الشعبي، السبت، على قصف قام به فلول “داعش” على لواء المغاوير غرب #طوزخورماتو بمحافظة #صلاح الدين.

🔹وقام فلول “داعش” الإرهاب بشن هجوم بالهاونات والقاذفات على السرية الاولى الفوج الثالث لواء مغاوير (مغاوير صلاح الدين) في منطقة الزرگة غرب #طوزخورماتو، حيث كان مصدر الهجوم من الطرف الشمالي.

🔹وتم الرد على القصف من خلال مدفعية الحشد الشعبي.

#مديرية_الإعلام #رمضان_مبارك

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