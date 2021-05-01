خندق أمني وتنسيق عال.. العمليات المشتركة تتحدث عن تأمين الحدود مع سوريا والاردن والسعودية

2021/05/01 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، وجود تنسيق عراقي – سوري، بشأن تواجد الإرهابيين والطرق المحتملة لتسللهم إلى العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود قلق أمني على الحدود مع الأردن والسعودية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحدود العراقية – الاردنية مؤمنة بالكامل من الدولتين"، مبينا أن "هناك تعاونا كبيرا في مجال تبادل المعلومات ومتابعة الارهابيين سواء من الجانب العراقي أو الاردني التي تخص تواجدهم وتحركاتهم".

وأضاف، أنه "لا يوجد أي قلق فيما يخص الحدود مع الأردن أو مع السعودية"، لافتا الى "وجود اهتمام بالحدود العراقية - السورية والتي تحتوي على بعض الثغرات الامنية التي شخصت من قبل العمليات المشتركة منذ فترة". وتطرق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للخندق الأمني بين العراق وسوريا مجدداً موضحاً أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بدأنا بحفر مانع امني يحتوي على كاميرات وابراج مراقبة واسلاك شائكة وخندق بعرض ثلاثة امتار وبعمق ثلاثة امتار أيضا"، لافتاً إلى "وجود تعاون بين القوات الاتحادية والبيشمركة فيما يخص الحدود العراقية – السورية".

وتحدث الخفاجي عن المركز الأمني المشترك ما بين العراق وسوريا وإيران وروسيا ودوره في ملف مواجهة الإرهاب على الحدود بالقول: إن "هناك غرفة امنية ومركزا أمنيا مشتركا في مقر وزارة الدفاع يحتوي على ضباط سوريين وروسيين وايرانيين وعراقيين"، مبينا أن "المركز الامني مهم جدا في تنسيق عمل القطعات وتبادل المعلومات ايضا والتنسيق بين العراق والجانب السوري فيما يخص تواجد الارهابيين واماكنهم والطرق المحتملة لتسللهم".

وأشار كذلك إلى أن "القوات الامنية لديها تنسيق عال مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال التحالف الدولي وتبادل المعلومات"، لافتا الى أن "العراق لديه اهتمام كبير بالحدود مع الجانب السوري، أما الحدود العراقية – الاردنية – السعودية فهي مؤمنة ومستقرة اكثر بوجود امكانيات وقدرات عالية من السعودية وأيضا من جانب العراق إذ إن هناك تواجدا وانتشارا للقطعات".

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