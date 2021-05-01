الحشد الشعبي وداعش يتبادلان القصف في صلاح الدين

2021/05/01 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

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أعلن الحشد الشعبي، السبت، ان مدفعيته ردت على قصف داعش الذي استهداف لواء المغاوير في صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان اليوم، (1 ايار 2021)، ان "مدفعية الحشد الشعبي ردت على قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان، ان "فلول داعش قامت بشن هجوم بالهاونات والقاذفات على السرية الاولى الفوج الثالث لواء مغاوير (مغاوير صلاح الدين) في منطقة الزرگة غرب طوزخورماتو، حيث كان مصدر الهجوم من الطرف الشمالي، وتم الرد على القصف من خلال مدفعية الحشد الشعبي".

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