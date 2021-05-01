توضيح حكومي جديد بشأن نتائج التحقيق بحريق ابن الخطيب

2021/05/01 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، السبت، ان نتائج التحقيق بحريق مستشفى ابن الخطيب ستعلن غدا او بعد غد.

وقال ناظم، في بيان اليوم، (1 ايار 2021)، ان "اللجنة أعطيت مدة خمسة أيام وان الكتاب الرسمي المكلف بالتحقيق صدر في الـ27 وانه غد أو بعد غد ستعلن النتائج بكل شفافية وكاملة وحسب قرار مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر خاص، بصدور امر من رئاسة الوزراء بإصطحاب مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، للتحقيق معه في حادثة ابن الخطيب.

فيما نفى لاحقا المكتب الاعلامي للدفاع المدني صحة الخبر، مؤكدا ان مدير الدفاع المدني العام يمارس اعماله وواجباته بشكل طبيعي، دون ان يوضح اللواء بشكل شخصي.

ونجم الحريق الذي اندلع السبت الماضي (24 نيسان 2021)، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، عن انفجار عبوات أكسجين، مما أدى إلى مقتل 82 شخصا، وإصابة 110 اخرين.

ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

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