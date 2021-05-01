مناشدة اعلامي معتقل..لــــ سيادة الاستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى

2021/05/01 | 23:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعداني المخرج والاعلامي العراقي رامي احمد اللامي معتقل منذ ثلاثة اشهر لخلاف مع زملاء في شبكة الاعلام العراقي على كتابات عنهم في التواصل الاجتماعي لست طرفا فيها وقد تعرضت الى اسوأ معاملة مما لا اريد ذكره احتراما لعراقنا الحبيب ومؤسساته ويجري رفض اطلاق سراح...

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