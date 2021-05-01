أكسيوس: بايدن التقى رئيس الموساد وتباحثا بشأن إيران

2021/05/02 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، التقى، الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد يوسي كوهين.

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