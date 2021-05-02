ريال مدريد يهزم أوساسونا بثنائية نظيفة في الليغا

2021/05/02 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا، بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 34 من الليغا، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".وسجل ثنائية ريال مدريد، الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 76، وكاسيميرو في الدقيقة 80.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 74 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الـ11.

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