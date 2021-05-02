ثنائية بيضاء تهز شباك اوساسونا وتقُرب الريال من متصدر الليغا

2021/05/02 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق ريال مدريد اليوم السبت ( 1 آيار 2021)، فوزا ثميناً على أوساسونا بنتيجة 2 – صفر، قربته من المتصدر، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

مع إنطلاق الشوط الأول سيطر ريال مدريد بشكل مطلق بالحيازة والتنظيم والضغط مما أجبر اوساسونا للتراجع الى الدفاع حتى وصل عدد المدافعين من الوسط والى الخلف بعشرة لاعبين، وبسبب التكتل الدفاعي غابت حلول التهديد على المرمى من جانب الريال، حتى الدقيقة 23 والتي تحررت فيها خطوط اوساسونا لتفسح المجال لخطوط الريال بالوصول الى المرمى بفرص فعلية متوالية تناوب عليها، ميليتاو واسينسيو وبنزيما وهازارد لكن تألق الحارس حرم الريال من هدف السبق، لتستمر نتيجة التعادل السلبي حتى النهاية.

الشوط الثاني نسخة من الأول، سيطرة مطلقة للريال ودفاع صامد لأوساسونا، وكلما مر الوقت تعقد المشهد على الملكي في حلول التهديد على مرمى أوساسونا، حتى الدقيقة 76 عندما نجح المدافع البرازيلي المميز ميليتاو في فض عذرية الشباك التي ظلت صامدة أمام طوفان هجوم الملكي، حيث إستغل ميليتاو ركلة ركنية من البديل إيسكو لمصلحة الميرينجي ليضرب الكرة برأسه ويهزم شباك ضيوف ملعب ألفريدو دي ستيفانو بهدف السبق، وأضاف الريال هدفاً ثانياً جاء بواسطة كاسيميرو بعد أربعة دقائق فقط من افتتاح الميرينجي للتسجيل، لينتهي اللقاء ريالي بثنائية بيضاء.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد الريال الى النقطة 74 وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وعن برشلونة الثالث بثلاث نقاط.

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