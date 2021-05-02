الرواية الدينية والبديل الشعري عند وليم غولدينغ - حكمت الحاج

2021/05/02 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج انها واحدة من أهم الروايات التي كتبت في القرن العشرين باعتراف النقاد جميعا، "السقوط الحر" للكاتب الإنكليزي الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1983 "وليم غولدينغ" وبترجمة إلى العربية من "محمد درويش" المترجم العراقي الذي قدّم لنا من قبل كتاب كولون ولسون "فن الرواية" عام 1986 وأتبعه برواية لنفس الكاتب تحت عنوان "طفيليات العقل" 1989 ثمّ رواية الكاتب الإنكليزي "كنغزلي أيمس" بعنوان "جيم المحظوظ" والتي صدر ......





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