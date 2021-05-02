اصابع خليجية لتدمير قوة مصر ومكانتها التاريخية !! لماذا؟ - هاله ابوليل

2021/05/02 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل بعد قيامهم بإنجاح انقلابه بالاموال السعودية والاماراتية على الرئيس المدني المنتخب صناديقيا لأول مرة في تاريخ مصر الرئيس المقتول (محمد مرسي) .حاولوا بطريقة التخجيل ورد المعروف عن طريق كشف حساب انقلابه المكلف جدا , أن يوقع على وثيقة المبادىء لبناء سد النهضة في اثيوبيا !لماذا؟ لأن معزوفة "النيل هبة مصر" لا تعجبهم ولا قوة مصر التاريخية ولا اناس مصر المحبوبين جماهيريا بين شعوب العالم ......





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