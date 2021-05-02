الحكيم يدعو القوات الأمنية إلى 3 أمور لقطع الطريق أمام 'مثيري الفتن'

2021/05/02 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، السبت، على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري وسد الثغرات ومعالجة الخواصر الرخوة أمنيا، لقطع مساعي "الارهابيين" في خلط الأوراق وإثارة الفتن.

وقال الحكيم في بيان اليوم، (1 ايار 2021)، ان "تكرار الخروق الأمنية وما خلفته من شهداء وجرحى في صفوف الجيش وقوات الأمن والحشد والبيشمركة وآخرها في الطارمية وكركوك وديالى والأنبار مدعاة لقراءة الملف الأمني بنظرة موضوعية تتناسب وحجم التحدي".

وأضاف، "ندعو قواتنا الأمنية الى تكثيف جهدها الاستخباري وسد الثغرات ومعالجة الخواصر الرخوة أمنيا"، مبينا ان "تلك الثغرات يستغلها الإرهابيون لتنفيذ مآربهم الشيطانية، وقطع الطريق أمام مساعيهم الخبيثة لخلط الأوراق وإثارة الفتن".

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