البابا فرنسيس يُطلق ’ماراثون صلاة’ بغية انتهاء ’الجائحة’ حول العالم

2021/05/02 | 00:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق بابا الفاتيكان فرنسيس، "ماراتون صلاة" من أجل انتهاء الجائحة في مبادرة تشمل ثلاثين مزارا حول العالم.

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ودعا البابا فرنسيس "المؤمنين" إلى تخصيص شهر آيار للصلاة من أجل "طلب نهاية الوباء الذي أصاب العالم منذ أكثر من عام، ومن أجل استئناف النشاطات الاجتماعية والعمليّة"، وفق موقع أخبار الفاتيكان بالعربية.

وتحدث البابا عن "وضع راهن مأساوي مثقل بالمعاناة والقلق"، سائلا حماية من يبكون موتاهم "الذين دفنوا أحيانا بطريقة تؤذي الروح"، وحيا "بطولات" الأطباء والممرضين وأفراد طواقم الرعاية الصحية والمتطوعين الذي يعرّضون حياتهم للخطر.

وطلب البابا شفاعة مريم العذراء لكي "تنير عقول رجال العلم ونسائه لكي يجدوا حلولا جيدة للانتصار على هذا الفيروس"، ولكي "تلهم الضمائر من أجل أن تخصص الأموال الضخمة المستخدمة لتطوير الأسلحة وتحسينها على العكس من ذلك في تشجيع الدراسات التي تتيح تجنب كوارث كهذه في المستقبل".

وأورد موقع أخبار الفاتيكان بالعربية أنه "من اليابان إلى البوسنة، ومن نيجيريا إلى الأرجنتين، والتي ستقود الصلاة المريمية في كل يوم من شهر أيار/مايو القادم، حيث سيطلب المؤمنون من خلال تلاوة صلاة مسبحة الورديّة، نهاية الجائحة واستئناف النشاطات الاجتماعية والعملية"، مشيرا إلى "ثلاثين مزارا من جميع أنحاء العالم".

ويختتم البابا المبادرة في 31 آيار في حدائق الفاتيكان.

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