الثقافة: وضعنا اليد على الكثير من ملفات الفساد

2021/05/02 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم، عن فتح ملفات فساد كثيرة واعادة النظر بمدراء الوزارة.وقال جاسم لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "وزارة الثقافة شهدت تغييرا ملموسا في النصف السنة الاخيرة باتجاه حرية اكبر لمفهوم الثقافة"، لافتا الى ان "وزير الثقافة شخص متخصص وبعيدا عن التاثيرات التي كانت ومازالت تؤثر نسبيا على الوزارة".واضاف، انه "تم وضع اليد على الكثير من ملفات الفساد واعادة النظر بالعديد من مدراء الوزارة"، مبينا ان "هيئة السياحة بعدما كانت خاسرة اصبحت الان تدر الاموال وتمول ذاتيا من ناحية رواتب موظفيها".واشار الى انه "تم فتح العديد من الملفات التي تشوبها الفساد كمشروع طاق كسرى وملفات تتعلق بافلام السينما والمسرح ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة، وملفات اخرى تخص بعض المسؤولين بالوزارة".

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