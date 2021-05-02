((امْرَأةُ الكَهْفِ)) - ريتا عودة

2021/05/02 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة وانفردتُ بنفسي لكي أُصغيَ لأنينِهاكناسِكَةٍفي مَعبَدْ.بها انفردتُ كَيرقة تحلمُ أن تغادرَ الشَّرنقة بحثًا عن أرضِ الميعادأو بذرةتغادرُ ظلامَ التُّربةشجرة،أو إنسيّةعلى جبلٍ عالٍتتجلّى.انفردتُ بنفسيفي كهفِ العُزلة لكي أُخلّصَها من فخاخ الذاكرةِفأخْرُجَ بهَا من سباتِهَا ممتلئةً نعمة.بنفسي ان ......





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