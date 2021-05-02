درس (4) في تأطير مكان باب العامود بالقدس: رئة الحياة وشبكة العلاقات الاجتماعية - بلال عوض سلامة

2021/05/02 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة يقول الفنان المقدسي، حسام أبوعيشة (1) ابن البلدة القديمة بالقدس في وصفه لبلدة الله والفلسطيني العتيقة: عندما تصل باب العامود وتنزل الدرجات، وكأنك فاتح المصحف على سورة الرحمان، فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف والريحان، انجاس مخدر، برقوق معطر، صبر مكشر...



وما تسمع غير كلمة ذوق يما..



تفضل، وأول ما تخش(تدخل) قوسة باب العامود، بتشم بمناخيرك ريحة بن إزحيمان،...



طلع منك الزفير، إلا شهيق ......





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