فالح الفياض يكشف الزيادة المتحققة في رواتب منتسبي الحشد ويتحدث عن ’خرق’ الطارمية

2021/05/02 | 01:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، أن "الحاضنة" الاجتماعية لتنظيم داعش قد اختفت تماماً، كما قدّم إيضاحاً بشأن الزيادة المتحققة في رواتب منتسبي هيئة الحشد.

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وقال الفياض خلال استضافته في برنامج "مع ملا طلال" الذي يقدمه الزميل "احمد ملا طلال" وتابعه "ناس"، (2 آيار 2021)، إنه "تمت زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وسيكون المبلغ الشهري مليونا و415 الفاً و700 دينار"، لافتا الى ان "صكوك الصرف قد تم توقيعها".

وأضاف الفياض أن "الحاضنة الاجتماعية لداعش اختفت تماما من البلاد"، مشيرا إلى ان "غياب التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل خلق فجوة أمنية".

واعتبر الفياض أنه " لا يوجد تنسيق امني كبير بين بغداد وأربيل، في ضوء غياب التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية والبيشمركة".

وبشأن الخرق الأمني الأخير في منطقة الطارمية شمالي بغداد قال الفياض إن " الطارمية مازالت تحتضن بعض المجاميع المسلحة التابعة لداعش".

وتابع بالقول في ملف آخر "سندافع عن المفسوخة عقوهم من الحشد الشعبي الى آخر لحظة"، مبيناً أن "الهيئة تحتاج الى تنسيق واذونات إدارية من وزارتي المالية والتخطيط بخصوص عودة المفسوخة عقودهم من الحشد".

وشدد رئيس هيئة الحشد على أن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، ولم يطلب قوات قتالية اجنبية على اراضيه".

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