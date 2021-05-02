أتلتيكو يعزز صدارة الليغا والريال يشدد الخناق

2021/05/02 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1-صفر السبت، فيما شدد "جاره" ريال الخناق بفوزه على ضيفه أوساسونا 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

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