نقابة الأطباء تصدر بياناً من 4 فقرات بشأن حريق ابن الخطيب واللجنة التحقيقية

2021/05/02 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت نقابة الأطباء في العراق، بياناً بشأن حادثة الحريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.وقالت النقابة في البيان ان "الحادث المؤسف والاليم الذي تعرض له المواطنون في مستشفى ابن الخطيب قبل ايام, وضع الجميع امام مسؤولية وواجب وطني وانساني كبير.



وهنا تود نقابة اطباء العراق ابداء ما يلي :1- ان انتداب لجنة تحقيقية يترأسها وزير الداخلية وهو على رأس احدى الجهات التي تتحمل مسؤولية حماية المنشآت وواجبات الدفاع المدني وما قد يؤشر عليها من خلل ومسؤولية عن الحادث بشكل من الاشكال، لا يبدو قرارا حياديا او قرارا يوفر الاطمئنان على سير التحقيق.



2- ان القرارات المستعجلة والتي تتخذ على خلفية ارادة مسبقة بتحميل المسؤولية لجهة او شخص او عدة اشخاص بدون مراعاة للموضوعية وطبيعة الخلل الكبير في كل النظام الصحي واليات ادارته لهو امر من شأنه ان يهدد النظام الصحي في وقت حرج متزامن مع تمادي الجائحة واحتمالات تفاقم الحالة الوبائية خلال الفترة المقبلة وان لذلك تداعيات سيئة لا يجدر اغفالها او التهوين من مخاطرها.



3- ان تردي البنية التحتية وضعف الامكانات هو نتاج فشل مزمن يتحمل النظام الاداري والسياسي ككل مسؤوليته.4- ان النقابة تعول على حيادية وحرفية القضاء العراقي وسلامة قراراته من التأثيرات السياسية والحكومية بما يضمن استحصال الحقوق للضحايا والكوادر ممن يراد لهم ان يكونوا كبش فداء يدفع به بدلا عن المسؤولين الحقيقيين عن هذا الحادث الكبير والمؤلم".





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