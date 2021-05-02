كوريا الشمالية تهدد واشنطن: لا تستفزونا وإلّا..

2021/05/02 | 01:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت حكومة كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "ستتأذى" حال إقدام إدارة الرئيس بايدن على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة من اتباع سياسات "الحرب الباردة".

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وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة بايدن أنجزت مراجعتها لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، موضحة أن الرئيس استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على البلاد كي تتخلى عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان تابعه "ناس"، إن "كلمة بايدن، التي وصف فيها كوريا الشمالية بـ(التهديد الخطير)، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها لا يمكن التسامح معها"، معتبرة أن "الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية مواصلة السياسة العدائية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة ستزيد سوءا حال اتباعها سياسات الحرب الباردة تجاه كوريا الشمالية"، مشددة بالقول "على الولايات المتحدة عليها أن تفهم أنها ستتأذى في حال إقدامها على استفزازنا".

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