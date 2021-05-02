سيتي قد يتوج باللقب في ديربي الكراهية

2021/05/02 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مانشستر سيتي، المتصدر، الكرة في ملعب جاره اللدود، مانشستر يونايتد، بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-صفر، السبت، في المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ما يضع الثاني أمام ضرورة تغلبه على ضيفه ليفربول، الأحد، لتأخير التتويج المرجح لغريمه باللقب، في حين شدد تشلسي قبضته على المركز الرابع بفوزه على جاره فولهام، 2-صفر.

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