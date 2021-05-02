2021/05/02 | 02:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر تعميماً عاجلاً إلى المحافظات كافة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر تعميماً عاجلاً إلى المحافظات كافة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).