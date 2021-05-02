"ناسا" تعلق عقدها مع "سبيس إكس" لتصميم مركبة ستهبط على القمر

2021/05/02 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وكالة "ناسا" العمل بعقدها مع "سبيس إكس" لإنشاء مركبة ستهبط برواد مهمة "آرتميس" على سطح القمر القمر، الجمعة، بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الشركة المنافسة "بلو أوريجين"، أمام الكونغرس الأميركي.

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