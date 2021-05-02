آمال بتحقيق اختراق في مباحثات النووي الإيراني في غضون “ثلاثة أسابيع” لكن “النجاح غير مضمون”

2021/05/02 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا-(أ ف ب) – تباينت آراء الأطراف المفاوضين بشأن التقدّم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثالثة من المباحثات الرامية لإنقاذ اتفاق العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ففي حين دعا الأوروبيون إلى تسريع وتيرة المحادثات أبدى الوفد الروسي “تفاؤلا حذرا” آملا تحقيق اختراق في غضون “ثلاثة أسابيع”.وقال دبلوماسي يمثل الجانب الأوروبي لوكالة فرانس […]

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