اشتباكات عنيفة جنوبي كركوك وصد تعرض للتنظيم في مخمور

2021/05/02 | 02:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دارت اشتباكات عنيفة، فجر الأحد، بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش في ناحية الرشاد جنوبي محافظة كركوك، في وقت أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان صد هجوم مماثل في محور مخمور.

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وأبلغ مصدر أمني مراسل "ناس"، ليلة الأحد على الاثنين (2 آيار 2021)، أن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوبي كركوك، ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر".

في الأثناء ذكر مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان أن "عناصر ينتمون للتنظيم شنوا هجوما على القوات المشتركة في محور مخمور"، مبيناً أنه "جرى التصدي لهذا التعرض".

ولم يكشف المصدران عن وجود خسائر.

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