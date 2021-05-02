فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف لكنه لا يكفي لشراء كيلوغرام من اللحم

2021/05/02 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة الفنزويلية، السبت، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، بسبب معدلات التضخم الهائلة في البلاد.

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