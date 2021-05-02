كونتي: أنهينا هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الايطالي

2021/05/02 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، إن لاعبيه يستحقون الثناء بعد أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من وضع حد إلى 9 سنوات من هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، وتحقيق اللقب الأول للنادي بالكالتشيو في 11 عاما.وتغلب إنتر (2-0) على كروتوني السبت، ليبتعد بفارق 13 نقطة في الصدارة عن غريمه ميلان، وسيتوج بطلا قبل 4 مباريات على نهاية الموسم إذا فشل أتالانتا، صاحب المركز الثالث حاليا، في الفوز خارج ملعبه على ساسولو غدا الأحد.وإذا لم يحدث ذلك سيحتاج فريق كونتي إلى نقطة واحدة ليحسم اللقب، ويضع حدا لتتويج يوفنتوس صاحب المركز الخامس، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة ضد أتالانتا.وأبلغ كونتي شبكة "سكاي إيطاليا": "الموسم الذي نمر به هو نتيجة لنمو مستمر في كافة الجوانب، ليس فقط فنيا وخططيا، بل أيضا من الناحية الذهنية".وزاد: "كل اللاعبين، حتى الذين لا يشاركون كثيرا، صنعوا شيئا صلبا للغاية.لقد فهمنا أهمية القيام بشيء غير عادي ودخول تاريخ إنتر، ونجحنا في إنهاء هيمنة استمرت 9 سنوات.هؤلاء اللاعبون يستحقون التهنئة".وفي حين سيحرز إنتر اللقب إذا فشل أتالانتا في الفوز على ساسولو، لا يعتمد كونتي على نتيجة هذه المباراة، حيث قال: "لا يجب الاعتماد على الآخرين، لدينا أفضلية مهمة ولا نطلب شيئا من أحد، لأن لسنا في حاجة إلى ذلك".المصدر: كورة

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