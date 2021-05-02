المسافة بعيدة بين المصالحة وإنهاء الانقسام - نهاد ابو غوش

2021/05/02 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمرة جديدة تنتكس عملية المصالحة من خلال قرار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس تحديدا تاجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وعودة الفرقاء إلى مرحلة ما قبل تفاهمات استانبول بين جبريل الرجوب وصالح العاروري ممثلين لحركتيهما فتح وحماس.



وذلك ما يهدد بإعادة الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومجمل مؤسساته السياسية إلى حالة لا شفاء لها من التآكل الذاتي والاحتراب والدوران في متاهة الانقسام وال ......





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